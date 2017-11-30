Bursaspor'da Ekong üzüntüsü
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup eden Bursaspor'da, Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost Ekong'un sakatlanması teknik heyeti üzdü.
Adanaspor maçının son dakikalarında sol arka adalesinde ağrı hissettiği için teknik direktör Paul Le Guen tarafından oyundan alınan Ekong'un durumunun, bugün yapılacak kontrollerinin ardından belli olacağı kaydedildi.
Bursaspor Kulübü sağlık ekibinin, Ekong'un Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında forma giymesinin zor olduğunu teknik heyete bildirdiği öğrenildi.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:07
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Valencia fiyat sordu
Toplam 6
Yorum
Yiğit Devre arası transfer zamanı yaklaştıkça 4-5 mil. euro luk topçular 15 mil.euro, 1 mil.luklar 5 mil., abartmayın.Türk futbolu böyle ilerlemez
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Ozan Tufan neden kadroda yok? Kocaman'dan flaş cevap
Toplam 4
Yorum
aslan oğuzkaan da yetenekli oynasın göstersin kendini ozan başka maçlarda oynar.kupa maçlarında genç yetenekler oynamalı yeni yıldızlar yetişmeli.
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Brahimi Jose Sosa yüzünden kaçtı!
Toplam 1
Yorum
gio1903 sosa'ya mahkum derken ne alaka... adam şampiyonlukta büyük katkı sağladı doğruya doğru yani...
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