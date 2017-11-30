Bursaspor'da Ekong üzüntüsü

Adanaspor maçının son dakikalarında sol arka adalesinde ağrı hissettiği için teknik direktör Paul Le Guen tarafından oyundan alınan Ekong'un durumunun, bugün yapılacak kontrollerinin ardından belli olacağı kaydedildi.

Bursaspor Kulübü sağlık ekibinin, Ekong'un Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında forma giymesinin zor olduğunu teknik heyete bildirdiği öğrenildi.