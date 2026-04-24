Fenerbahçe'nin stat isim sponsoru olan Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, Bloomberg Businessweek'e konuştu. Ulukaya, sporun birleştirici gücüne olan inancını Fenerbahçe sponsorluğu ile taçlandırdığı söyledi ve "Şirketimin adını tek bir yerde görmek isteseydim, o yer kesinlikle Fenerbahçe ve onun stadyumu olurdu" açıklamasını yaptı.
Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 06:50
