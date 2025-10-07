CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Boks Boksör Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi...

Boksör Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi...

2 kez ağır siklet dünya şampiyonu Tyson Fury, Usyk karşısında aldığı üst üste yenilgilerin ardından boks kariyerine son vermişti. Efsane boksörün ringlere geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 15:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Boksör Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi...

2 kez ağır siklet dünya şampiyonu Tyson Fury, Usyk karşısında aldığı üst üste yenilgilerin ardından temmuz ayında üçüncü bir maça hazır olduğunu belirtmişti. "Gypsy King" lakaplı Britanyalı boksör daha sonra ise artık emekli olduğunu ve tekrar ringlere dönmek istemediğini ifade etmişti. Spor salonunda yaptığı antrenmanları sosyal medya hesabından düzenli olarak paylaşan Tyson Fury'nin ringe dönüp dönmeyeceği ünlü organizatör Frank Warren'a soruldu.

İFL TV YouTube kanalına konuşan Warren, "Geri döneceğini düşünüyorum, geri dönmek istediğini düşünüyorum ve dönecek. Ancak sürekli söylediğim gibi, bunu yapmaya hazır olduğunda kendi tercihi olacak. Bu yıl olmayacak, gelecek yıl olacak." dedi. Warren bu açıklamasıyla 37 yaşındaki Fury'nin 2026'da ringe yeniden çıkacağının sinyalini verdi.

All Out Fighting'de yer alan haberde birçok boks hayranının Fury'nin Anthony Joshua ile karşı karşıya gelmesini arzu ettiği belirtildi. Yıllardır sözlü atışmalarda bulunan ikili hiç ringde kozlarını paylaşmadı. Joshua'nın menajeri Eddie Hearn'ün Fury ile bir maç yapmak için görüşmeleri sürdürdüğü ancak henüz durumun netlik kazanmadığı belirtildi. Fury'nin gelecek yıl ringe dönüş maçını Joshua ile yapması gündemde.

İŞTE O HABER

Türk Telekom - REKLAM
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi!
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim Meyra'dan boşanmayacağını söyler!
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada...
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... 15:10
Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... 14:38
Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak 13:02
Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi! Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi! 12:19
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! 12:13
EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı 11:48
Daha Eski
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorum! Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorum! 11:43
Süper Lig ekibinde ayrılık açıklandı! Süper Lig ekibinde ayrılık açıklandı! 11:36
Montella'dan Dünya Kupası sözleri! Montella'dan Dünya Kupası sözleri! 11:31
F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... 11:17
Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! 11:14
Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! 10:52