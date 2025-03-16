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Haberler Boks Busenaz Sürmeneli üst üste 3. kez dünya şampiyonu!

Busenaz Sürmeneli üst üste 3. kez dünya şampiyonu!

Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı. | Son dakika spor haberleri

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 21:54
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Busenaz Sürmeneli üst üste 3. kez dünya şampiyonu!

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 66 kilo final maçında 1 numaralı seri başı Busenaz, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi.

Üç sette de rakibi karşısında oldukça üstün oynayan Busenaz, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Üst üste 3. dünya şampiyonluğu

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, katıldığı son 3 dünya şampiyonasında da altın madalya almayı başardı.

Milli boksör, 2019 ve 2022'den sonra 2025'te de dünya şampiyonu oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan 26 yaşındaki milli sporcunun, Avrupa, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda ise birer altın madalyası bulunuyor.

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