Haberler Boks Ramal Amanov Türk boks tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkacak

Türk boks tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkacak

Dünya şampiyonu Azerbaycanlı boksör , Türk bayraklı şortuyla ’da boks tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde ülkemizi temsil edecek.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:33
Ramal Amanov Türk boks tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkacak

'nın eyaletinin şehrinde düzenlenecek, dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Top Rank Boxing'in gecesinde; boksörü Azerbaycanlı , 13 maçta 13 galibiyeti bulunan boksör ile ringe çıkarak, Türk bayraklı ve Kadıköy Boks Spor Kulübü amblemli şortu ile ülkemizi temsil edecek. Ülkemizi temsil edecek olan Amanov'un amatörde dünya şampiyonluğunun yanı sıra şampiyonluğu bulunuyor.

200 kanaldan canlı olarak yayınlanacak mücadelenin galibi 1 milyon Dolar ödülün sahibi olacak. Tarihi karşılaşma TSİ cumartesiyi pazara bağlayan gece 03.00'de başlayacak.

SON DAKİKA