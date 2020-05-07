Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı Evander Holyfield boksa geri dönüyor!
Boks tarihine geçen olayın başrolü Evander Holyfield, 57 yaşında ringlere geri döneceğini açıkladı. 1997 yılında Mike Tyson tarafından kulağı ısırılan ve hafızalara kazınan Evander Holyfield sosyal medyadan geri döneceğini duyurdu.
Boksun efsanevi isimlerinden Evander Holyfield, 57 yaşında ringlere geri dönme kararı aldı. ABD'li eski boksör Mike Tyson'a Avustralya'dan gelen maç teklifinin ardından şimdi de 57 yaşına giren Evander Holyfield, ringlere döneceğini açıkladı.
Bir gösteri maçına çıkacak olan Evander Holyfield, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hazır mısınız? Hepinizin beklediği an… Şampiyon geri döndü" ifadelerini kullandı.
EVANDER HOLYFIELD GÖSTERİ MAÇIYLA DÖNÜYOR
Yapacağı dövüş hakkında da bilgi veren Evander Holyfield, "Ringlere geri döneceğimi duyurmak isterim. Unite 4 Our Fight etkinliğinde gerçekleştirilecek bir gösteri maçında dövüşeceğim" dedi.Evander Holyfield, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise yaklaşan maç için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünden bahsetti.
EVANDER HOLYFIELD KİMDİR?
Evander Holyfield (d. 16 Ekim 1962, Alabama), Amerikalı profesyonel boksör, WBA, WBC ve IBF kemer sahibidir. Holyfield 1983'te Caracas'ta yapılan Pan Amerika Oyunları'nda gümüş madalya ve 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmıştı. Boyu 1,89 civarındadır.
MIKE TYSON KULAĞINI ISIRMIŞTI
Mike Tyson ve Evander Holyfield arasında 1997 yılında yapılan maçta unutulmaz bir olay yaşanmıştı. Mike Tyson, herkesin şaşkın bakışları arasından Evander Holyfield'ın kulağını ısırmıştı.
- 07.05.2020
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel rakamları açıkladı (7 Mayıs)
- Beşiktaş tam gaz devam! 6 futbolcu...
- Black Mirror yapımcısı Charlie Brooker'dan yeni sezon açıklaması! "İnsanlar şuan yeni sezonu kaldıramaz"
- Başakşehirli Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a istedi
- Bu hafta sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı Evander Holyfield boksa geri dönüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.