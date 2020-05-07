Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı Evander Holyfield boksa geri dönüyor!

Boksun efsanevi isimlerinden Evander Holyfield, 57 yaşında ringlere geri dönme kararı aldı. ABD'li eski boksör Mike Tyson'a Avustralya'dan gelen maç teklifinin ardından şimdi de 57 yaşına giren Evander Holyfield, ringlere döneceğini açıkladı.

Bir gösteri maçına çıkacak olan Evander Holyfield, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hazır mısınız? Hepinizin beklediği an… Şampiyon geri döndü" ifadelerini kullandı.

EVANDER HOLYFIELD GÖSTERİ MAÇIYLA DÖNÜYOR

Yapacağı dövüş hakkında da bilgi veren Evander Holyfield, "Ringlere geri döneceğimi duyurmak isterim. Unite 4 Our Fight etkinliğinde gerçekleştirilecek bir gösteri maçında dövüşeceğim" dedi.Evander Holyfield, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise yaklaşan maç için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünden bahsetti.

EVANDER HOLYFIELD KİMDİR?

Evander Holyfield (d. 16 Ekim 1962, Alabama), Amerikalı profesyonel boksör, WBA, WBC ve IBF kemer sahibidir. Holyfield 1983'te Caracas'ta yapılan Pan Amerika Oyunları'nda gümüş madalya ve 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmıştı. Boyu 1,89 civarındadır.

MIKE TYSON KULAĞINI ISIRMIŞTI

Mike Tyson ve Evander Holyfield arasında 1997 yılında yapılan maçta unutulmaz bir olay yaşanmıştı. Mike Tyson, herkesin şaşkın bakışları arasından Evander Holyfield'ın kulağını ısırmıştı.