Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı Evander Holyfield boksa geri dönüyor! - Son dakika Boks haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Boks Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı Evander Holyfield boksa geri dönüyor!

'ın kulağını ısırdığı boksa geri dönüyor!

Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı Evander Holyfield boksa geri dönüyor!

Boks tarihine geçen olayın başrolü , 57 yaşında ringlere geri döneceğini açıkladı. 1997 yılında tarafından kulağı ısırılan ve hafızalara kazınan Evander Holyfield sosyal medyadan geri döneceğini duyurdu.

Boksun efsanevi isimlerinden , 57 yaşında ringlere geri dönme kararı aldı. ABD'li eski boksör 'a 'dan gelen maç teklifinin ardından şimdi de 57 yaşına giren Evander Holyfield, ringlere döneceğini açıkladı.

Bir gösteri maçına çıkacak olan Evander Holyfield, hesabından yaptığı paylaşımda "Hazır mısınız? Hepinizin beklediği an… Şampiyon geri döndü" ifadelerini kullandı.

EVANDER HOLYFIELD GÖSTERİ MAÇIYLA DÖNÜYOR

Yapacağı dövüş hakkında da bilgi veren Evander Holyfield, "Ringlere geri döneceğimi duyurmak isterim. Unite 4 Our Fight etkinliğinde gerçekleştirilecek bir gösteri maçında dövüşeceğim" dedi.Evander Holyfield, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise yaklaşan maç için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünden bahsetti.

EVANDER HOLYFIELD KİMDİR?

Evander Holyfield (d. 16 Ekim 1962, Alabama), Amerikalı profesyonel boksör, WBA, WBC ve IBF kemer sahibidir. Holyfield 1983'te Caracas'ta yapılan Pan Amerika Oyunları'nda gümüş madalya ve 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmıştı. Boyu 1,89 civarındadır.

MIKE TYSON KULAĞINI ISIRMIŞTI

Mike Tyson ve Evander Holyfield arasında 1997 yılında yapılan maçta unutulmaz bir olay yaşanmıştı. Mike Tyson, herkesin şaşkın bakışları arasından Evander Holyfield'ın kulağını ısırmıştı.

  1. 07.05.2020
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