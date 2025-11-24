CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Bodrum FK Bodrum FK Ümraniyespor maçıyla zirveden düştü!

Bodrum FK Ümraniyespor maçıyla zirveden düştü!

Bodrum FK, Ümraniyespor’a 1-0 yenilerek liderliği kaybetti ve Süper Lig potasının dışında kaldı; son iki deplasman maçını gol atamadan kaybetti. İşte detaylar...

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 11:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bodrum FK Ümraniyespor maçıyla zirveden düştü!

1'inci Lig'de milli araya lider giren Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek hem zirveden oldu hem de kendisini Süper Lig potasının dışında buldu. Bu sezon 3'üncü mağlubiyetini alan yeşil-beyazlılar, rakipleri Pendikspor ve Esenler Erokspor'un kazandığı haftayı kötü bitirdi ve 27 puanda kalarak 3'üncü sıraya geriledi. Bodrum FK, son iki deplasman karşılaşmasını ise gol atamadan yenilgi ile geçti. Önce Boluspor'a 3-0 kaybeden Bodrum, Ümraniye'ye de tek golle boyun eğdi.

Ege ekibi bu iki deplasman müsabakasında da kırmızı kart gördü. Bolu'daki maçta skor 0-0 iken Berşan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Ümraniyespor deplasmanında ise 11'inci dakikada Musah Mohammed kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Teknik direktör Burhan Eşer deplasmanlarda alınan üst üste yenilgileri telafi edeceklerini belirterek, "Taraftarımızı üzdük ama toparlanacağız. Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık, olmadı" dedi. Bodrum FK bu hafta evinde önemli rakiplerinden Çorum FK ile karşı karşıya gelecek" dedi.

D&R REKLAM
Hacıosmanoğlu: Bahis ve teknik direktörler...
DİĞER
Geçmişe döndü, 200 milyon kazandı! Galatasaray’ın kasasını dolduran hamle
Terörsüz Türkiye komisyonu helikopterle İmralı'ya gidecek! Gündem: YPG | Ses-görüntü kaydı olacak mı?
Üründül'den Tedesco'ya eleştiri! "Bu kadar dakika..."
G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Medicana Benfica'yı ağırlayacak! Fenerbahçe Medicana Benfica'yı ağırlayacak! 11:44
Espanyol-Sevilla maçı ne zaman? Espanyol-Sevilla maçı ne zaman? 11:36
Kadınlar Şampiyonlar Ligi başlıyor! Kadınlar Şampiyonlar Ligi başlıyor! 11:35
G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi 11:17
Saint-Gilloise ve derbi öncesi müjdeli haber! Saint-Gilloise ve derbi öncesi müjdeli haber! 11:10
Göztepe ligde yerini korudu! Göztepe ligde yerini korudu! 11:06
Daha Eski
Manchester United-Everton maçı detayları! Manchester United-Everton maçı detayları! 10:59
Nefise Delikurt altın madalya için ringe çıkacak! Nefise Delikurt altın madalya için ringe çıkacak! 10:54
G.Saray'da ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi G.Saray'da ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi 10:44
Hacıosmanoğlu: Bahis ve teknik direktörler... Hacıosmanoğlu: Bahis ve teknik direktörler... 10:43
Fenerbahçe Beko'da Avrupa Ligi sınavı! Fenerbahçe Beko'da Avrupa Ligi sınavı! 10:43
Üründül'den Tedesco'ya eleştiri! "Bu kadar dakika..." Üründül'den Tedesco'ya eleştiri! "Bu kadar dakika..." 10:36