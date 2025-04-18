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Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: Zor olacağını biliyorduk

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 22:54
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Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: Zor olacağını biliyorduk

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'a konuk olan Sipay Bodrum FK'da Teknik Direktör Jose Morais, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"

"Öncelikle takımımın iyi bir karakter gösterdiğini söyleyebilirim. Zor olacağını biliyorduk. Oyuncularım sahaya bir karakter koydu. Maçın başında baskı ve yoğunluk vardı. Galatasaray, kaliteli bir takım. Oyunu ilk 20 dakika tuttuk diyebilirim. Planımız bu ve geçişler bulmaktı. Bu dakikaya kadar Galatasaray'ın ataklarını kontrol edebildik. Galatasaray'ın iyi olduğu yönlerden biri olan duran topta biraz daha dikkatli olabilirdik. Duran toptan golü yedik."

"İKİNCİ YARIDA TAKTİK DEĞİŞTİRDİK"

"1-0'dan sonra da devam ettik. Oyuncularım karakter göstermeye devam etti. Fantastik bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Devam etmeye çalıştık. Takımımı sürekli zorlamaya devam etti. Devre arasına 1-0 ile gittik. İkinci yarıda taktik değiştirdik. Takımım aramaya devam etti beraberlik golünü ama çok fazla şans yaratamadık. İyi bir efor sarf ettik ama çok fazla fırsat bulamadık. Maçın sonunda duran toptan yine gol yedik ve bu sonuç ortaya çıktı diyebilirim."

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