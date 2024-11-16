Volkan Demirel'den Jose Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek...
Son dakika spor haberleri: Bodrum FK'nın yeni teknik direktörü olan Volkan Demirel, kariyeri ve Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Demirel'in sözleri...
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Rekabetin artması için finansal güç lazım. Fenerbahçe ve Galatasaray'la yarışabilecek bir takım yok. Bizler elimizdeki bütçeyle hareket etmemiz lazım. Bodrumspor olarak kendi adımıza konuşursam yorganımıza göre ayağımızı uzatıyoruz.
Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yakalamamız çok zor, sadece oyun ve fikir olarak bir yerlere getirmek istiyoruz.
Hedefim şu anda Bodrumspor'da iyi işler yapmak. Her zaman bir adım sonrası. A Milli Takım ve Fenerbahçe benim için bir hedeftir. Ama bunlar benim için çok erken. Şu anda bu göreve gelemem derim. Burada çok mutluyum.
Oyuncu arkadaşlarımla çalışmaktan keyif alıyorum. İnşallah Bodrumspor'u istediğimiz yerlere getireceğiz sonrasında hayat bize neler getiriyor bakacağz.
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