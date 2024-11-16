Volkan Demirel'den Jose Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek...

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yakalamamız çok zor, sadece oyun ve fikir olarak bir yerlere getirmek istiyoruz.

Hedefim şu anda Bodrumspor'da iyi işler yapmak. Her zaman bir adım sonrası. A Milli Takım ve Fenerbahçe benim için bir hedeftir. Ama bunlar benim için çok erken. Şu anda bu göreve gelemem derim. Burada çok mutluyum.