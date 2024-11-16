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Haberler Bodrum FK Volkan Demirel'den Jose Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek...

Volkan Demirel'den Jose Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek...

Son dakika spor haberleri: Bodrum FK'nın yeni teknik direktörü olan Volkan Demirel, kariyeri ve Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Demirel'in sözleri...

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 15:13
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Volkan Demirel'den Jose Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek...

beIN Sports'un sorularını yanıtlayan Volkan Demirel, Süper Lig'deki rekabete ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yla ilgili de açıklamalarda bulundu.

İŞTE DEMİREL'İN SÖZLERİ:

"FENERBAHÇE'Yİ YÖNETİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Ben saygı gösteriyorum. Mourinho'nun hocalığını tartışacak değiliz. Tarzı da biraz böyle hocanın. Hoca böyle şeyleri seviyor. Rakiple, taraftarla ve basınla oynamayı seviyor. İyi mi gidecek kötü mü gidecek biraz zaman gösterecek.

Volkan Demirel'den Jose Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek...

Türkiye'ye alışması biraz zaman alacaktır. O da şu an bunu yaşıyor. En kısa zamanda istediği şekilde hem kendisini hem de Fenerbahçe'yi yönetir diye düşünüyorum.

Volkan Demirel'den Jose Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek...

Rekabetin artması için finansal güç lazım. Fenerbahçe ve Galatasaray'la yarışabilecek bir takım yok. Bizler elimizdeki bütçeyle hareket etmemiz lazım. Bodrumspor olarak kendi adımıza konuşursam yorganımıza göre ayağımızı uzatıyoruz.

Volkan Demirel'den Jose Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek...

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yakalamamız çok zor, sadece oyun ve fikir olarak bir yerlere getirmek istiyoruz.

Volkan Demirel'den Jose Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek...

Hedefim şu anda Bodrumspor'da iyi işler yapmak. Her zaman bir adım sonrası. A Milli Takım ve Fenerbahçe benim için bir hedeftir. Ama bunlar benim için çok erken. Şu anda bu göreve gelemem derim. Burada çok mutluyum.

Volkan Demirel'den Jose Mourinho sözleri: Fenerbahçe'yi yönetmek...

Oyuncu arkadaşlarımla çalışmaktan keyif alıyorum. İnşallah Bodrumspor'u istediğimiz yerlere getireceğiz sonrasında hayat bize neler getiriyor bakacağz.

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