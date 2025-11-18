CANLI SKOR ANA SAYFA
Dünya şampiyonu Paige Greco'nun hayatını kaybetmesi spor camiasını yasa boğdu!

Dünya şampiyonu Paige Greco’nun hayatını kaybetmesi spor camiasını yasa boğdu!

Avustralyalı paralimpik bisikletçi Paige Greco, 28 yaşında hayatını kaybetti; Dünya ve Paralimpik şampiyonu sporcu, ardında büyük bir miras bıraktı. İşte haberin detayları...

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 14:23
Dünya şampiyonu Paige Greco’nun hayatını kaybetmesi spor camiasını yasa boğdu!

Avustralyalı paralimpik bisikletçi Paige Greco, hayatını kaybetti.

Paralympics Australia ve AusCycling'ten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sporcunun evinde geçirdiği ani bir rahatsızlığın ardından yaşamını yitirdiği bildirildi.

Serebral palsi hastası olan ve C3 sınıfında yarışan Greco, Dünya Pist Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, Dünya Yol Şampiyonası'nda ise 1 altın ile 3 bronz madalya kazandı.

Greco, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da C1–3 kadınlar takip yarışında altın madalyanın sahibi olmuştu.

AusCycling Üst Yöneticisi Marne Fechner, trajik haber nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Paige, sporumuzun en üst seviyelerinde olağanüstü başarılar elde eden sıra dışı bir atletti. Bundan da öte, etrafındaki herkesin hayatına pozitif ruhu ve cesur bakışıyla dokundu." ifadelerini kullandı.

