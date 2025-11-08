CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
26 Nisan'da başlıyor

26 Nisan'da başlıyor

UCI takviminde ProSeries kategorisinde yer alan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 26 Nisan- 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye'yi dünya bisiklet sahnesinde öne çıkarırken, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini dünyaya tanıtıyor.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
26 Nisan'da başlıyor
