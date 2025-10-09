Hedef 5 bin sporcu

L'Etape Türkiye’nin Genel Direktörü Ömer Kafkas, 12 Ekim’de Beykoz’da başlayacak ikinci etkinlikle bisiklet sporunu yaygınlaştırmayı hedefliyor. 40 ülkeden sporcu katılacak, 80 ülkede 170 kanalda yayınlanacak. Türkiye, geçen yıl 96 puan aldı. Hedef, sporcu sayısını 4000-5000’e çıkarmak.
