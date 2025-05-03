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Haberler Bisiklet 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabında kazanan Elia Viviani!

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabında kazanan Elia Viviani!

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) yedinci etabını, Lotto takımından İtalyan sporcu Elia Viviani kazandı.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 15:21
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabında kazanan Elia Viviani!

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) yedinci etabını, Lotto takımından İtalyan sporcu Elia Viviani kazandı.

Selçuk-Çeşme arasındaki etapta bisikletçiler, 144.2 kilometre pedal çevirdi. TUR 2025'in yedinci etabını 36 yaşındaki Viviani, oldukça çekişmeli geçen ve toplu finişe sahne olan parkuru 3 saat 22 dakika 4 saniyeyle birinci sırada bitirdi.

Etapta Uno-X Mobility takımından Norveçli bisikletçi Alexander Kristoff ikinci, Wagner Bazin WB takımından İtalyan sporcu Davide Persico ise üçüncü sırayı aldı.

- Viviani'den 11 yıl sonra gelen zafer

Elia Viviani, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda tam 11 yıl sonra etap zaferi elde etti.

İtalyan bisikletçi, bu organizasyondaki son etap galibiyetini, 2 Mayıs 2014'te 50. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki Marmaris-Bodrum etabında almıştı.

- Poels liderliğini korudu

Genel klasmanda liderliğini sürdüren XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels, son etapta da turkuaz mayoyu giyecek.

Yedinci etabı 37. sırada bitiren Poels, 21 saat 21 dakika 26 saniyeyle liderliğini korudu. Poels, en yakın takipçisi olan takım arkadaşı Harold Martin Lopez'in 16 saniye önünde yer alıyor. Hollandalı bisikletçi, şampiyonluk için büyük bir avantaja sahip.

- Diğer mayolar

Genel klasmanda birinci olan Wout Poels, en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoda da liderliğini sürdürdü. Hollandalı sporcu, turkuaz mayonun da sahibi olduğu için 8. etapta temsili olarak kırmızı mayoyu 2. sıradaki Ahmet Örken giyecek.

Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, en iyi sprinter olarak ise Polti Visitmalta takımından İtalyan sporcu Giovanni Lonardi yeşil mayoyu giymeye hak kazandı.

- TUR 2025'in son etabı Çeşme-İzmir arasında

TUR 2025'in 8. ve son etabı yarın yapılacak.

Çeşme'de saat 10.45'te başlayacak Çeşme-İzmir etabı, Bostanlı İskelesi'nde sona erecek.

Bisikletçiler, bu parkurda 108.7 kilometre pedal çevirecek ve TUR 2025'in şampiyonu belli olacak.

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