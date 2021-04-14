Cavendish yine zirvede!

Bisiklet HaberleriGiriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 20:46Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı Home Turkey Beyşehir-Alanya'yı Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish birinci bitirdi. Turun ikinci etabı olan Konya-Konya'yı da kazanan Cavendish yine yarışı en önde tamamladı. Büyük Britanyalı sporcu yarışı 5 saat 10 dakika 34 saniyelik derecesiyle kazandı. 4. etap bugün Alanya-Kemer arasında yapılacak.