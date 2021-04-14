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yine zirvede!

Bisiklet Turu 3. etabında kazanan değişmedi.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 20:46 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Cavendish yine zirvede!
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı -'yı 'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark birinci bitirdi. Turun ikinci etabı olan -Konya'yı da kazanan Cavendish yine yarışı en önde tamamladı. Büyük Britanyalı sporcu yarışı 5 saat 10 dakika 34 saniyelik derecesiyle kazandı. 4. etap bugün Alanya- arasında yapılacak.
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