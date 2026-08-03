Toure Bursa yolunda

Bursaspor, stoper hattına takviye için daha önce Fatih Karagümrük forması da giyen 32 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Abdoulaye Toure'yi listesine ekledi. Nantes altyapısından yetişen Toure, uzun yıllar bu kulüpte forma giydikten sonra Genoa, Fatih Karagümrük ve son olarak Le Havre'de oynadı. Fransa'nın çeşitli yaş kategorilerinde 12 maça çıkan deneyimli futbolcu, Gine Milli Takımı'nda da 24 kez forma giydi.

DEV ÖDEME

Bursaspor yönetimi, bir yandan şampiyonluğa oynayacak kadro kurarken, diğer yandan mali yükümlülüklerini de yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Enes Çelik liderliğindeki yönetim, peşinatlar ve diğer mali yükümlülükler kapsamında yaklaşık 100 milyon liralık ödeme gerçekleştirdi. Yönetimin, mali istikrarı koruyarak yeni sezona güçlü bir şekilde girmeyi hedeflediği belirtiliyor.

10 İSMİ KADROSUNA KATTI

Bursaspor yönetimi, transfer döneminde şimdiye kadar 10 isimle anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlıların kadrosuna kattığı oyuncular arasında Amine Boutrah, Kelechi Iheanacho, Juergen Elitim, Lewis Baker, Lincoln, Toral Bayramov, Hüseyin Maldar, Ahmet Kıvanç, Zeki Yavru ve Emirhan Başyiğit bulunuyor.