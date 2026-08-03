Kayseri’ye 2 gün izin

Trendyol 1.Lig'de mücadele eden olan Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcular Kıbrıs ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü ile oynadığı hazırlık maçının ardından izne çıktı. Ligin 1. haftasında Vanspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi 2 gün izine ayrılan Kayserispor yarın topbaşı yapacak. Dün ve bugünü izinli olarak geçirecek olan sarı kırmızılı ekip, Vanspor maçı hazırlıklarına yarın Teknik Direktör Atila Gerin nezaretine sürdürecek.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Trendyol 1.Lig'de mücadele eden olan Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcular Kıbrıs ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü ile oynadığı hazırlık maçının ardından izne çıktı. Ligin 1. haftasında Vanspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi 2 gün izine ayrılan Kayserispor yarın topbaşı yapacak. Dün ve bugünü izinli olarak geçirecek olan sarı kırmızılı ekip, Vanspor maçı hazırlıklarına yarın Teknik Direktör Atila Gerin nezaretine sürdürecek.