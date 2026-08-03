‘Engelleri aşacağız

Pendikspor, 3 dönem transfer yasağıyla ilgili transfer tahtasını açmak için çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Pendikspor'u hak ettiği noktaya taşımak, güçlü bir kadro kurmak ve şehrimizin gururunu yaşatmak için tüm engelleri aşmaya kararlıyız."
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Pendikspor, 3 dönem transfer yasağıyla ilgili transfer tahtasını açmak için çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Pendikspor'u hak ettiği noktaya taşımak, güçlü bir kadro kurmak ve şehrimizin gururunu yaşatmak için tüm engelleri aşmaya kararlıyız."