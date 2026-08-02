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Haberler TFF 1.Lig Sakarya coştu

Sakarya coştu

Bu sezon 2. Lig’de mücadele edecek olan Sakaryaspor, 16’ncı transferine imza atmak üzere... Yeşil-siyahlılar, Göztepe’den Furkan Malak’ı da gündemine aldı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Sakarya coştu

Trendyol 1. Lig'den, 2. Lig'e düşmesinin ardından kadrosundaki oyuncuların yüzde 90'ı ile yolarını ayıran Sakaryaspor, yeni sezon öncesinde çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sil baştan yeni bir takım oluşturan yeşil-siyahlılar, şu ana kadar tam 15 futbolcuya imza attırdı. Bu isimler; Göktuğ Baytekin, Yalçın Kılınç, Evren Korkmaz, Ömer Çakı, Salih Sarıkaya, Abdulkerim Canlı, Barış Sağır, Hakkı Türker, Muhammet Özbaskıcı, Serkan Odabaşı, Hasan Bilal, Mertcan, Yasin, Uğur ve Berk...

İSVEÇ'TE KİRALIK OYNADI

Kadro derinliği oluşturmak isteyen Sakaryaspor, şimdi de gözünü Süper Lig ekibi Göztepe'nin genç oyuncusu Furkan Malak'a dikti... 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için İzmir ekibiyle temaslar başladı... Geçen sezonu İsveç ekibi Haninge'de kiralık olarak geçiren Furkan, sadece 7 karşılaşmada forma giyebildi. Genç oyuncuyu daha göz önünde bir kulübe göndermek isteyen Göztepe de Sakaryaspor'un kiralama teklifine sıcak bakıyor. Taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğu da belirtildi.

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