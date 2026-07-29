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Tesisler hazır

1. Lig'in yeni ekibi Mardinspor, yenilenen tesislerine kavuşuyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Tesisler hazır

1. Lig'in yeni ekibi Mardinspor, yenilenen tesislerine kavuşuyor. Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un girişimleriyle Spor Bakanlığı'nın katkısıyla Mardinspor'a tahsis edilen tesis binası, modern bir görünüme kavuşturuldu.

MARDİN HAZIR KITA

Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıklarını taktik, güç ve kuvvet çalışmalarına ağırlık vererek sürdürüyor. Teknik Direktör Ahmet Cingöz yönetiminde, 21 futbolcuyla Bolu'da kampa giren Mardin temsilcisi, yeni sezonda 1. Lig'e güçlü bir şekilde hazırlanıyor.

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