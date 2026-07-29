Stoper alacağız

Süper Lig'i hedefleyen Türk futbolunun 5. büyüğü Bursaspor, transfere hız verdi. Teknik Direktör Mustafa Er, takımın son durumuyla ilgili bilgi verdi. Er, "Başkanımız Enes Çelik de ifade etmişti; stoper arayışımız var. Mutlaka bir hamlemiz olacak. Yeni transferimiz Kelechi ise fizikî olarak biraz geride. Ekstra antrenmanlarla hazırlıyoruz. Son yılların en zorlu ve sert ligi bizi bekliyor. Ancak biz Türkiye'nin en büyük şehir takımıyız. İç sahada 40-45 bin taraftarımızın yaratacağı itici güç en büyük kozumuz olacak. İnşallah ait olduğumuz yere geri döneceğiz" diye konuştu.

Bursaspor'un yeni transferi Brezilyalı yıldız Lincoln Henrique, yeşil-beyazlılara gelerek ne kadar doğru bir karar verdiğini sahaya çıkınca anladığını söyledi. Shakhtar'la hazırlık maçında taraftarların önüne çıkan 27 yaşındaki 10 numara, "Bir hazırlık maçı oynadık ama hedeflerimize ulaşmak için nasıl büyük bir aileye sahip olduğumuzu herkese gösterdik. Şimdi söyleyebileceğim tek bir şey var; bu taraftarı layık olduğu Avrupa sahnesine taşıyacağız ve bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Timsah yürüyüşü başlasın" dedi.