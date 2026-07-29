4 yıldız yolda

Süper Lig'den düşen Antalyaspor, ara vermeden tekrar yükselmenin planlarını yapıyor. Başkan Mustafa Ergün, göreve geldikleri 19 Haziran'dan itibaren yaptıkları icraatları anlattı. Kulübü devraldıklarında yaklaşık 500 milyon liralık vergi ve SGK borcuyla karşılaştıklarını, üstelik transfer tahtasının da kapalı olduğunu belirten Ergün, sorumluluk almaktan çekinmediklerini vurguladı.

YIKIMDAN KURTARDIK

Başkan Mustafa Ergün, 12 yabancı futbolcunun ihtarıyla karşılaştıklarını, yönetim kurulu sayesinde 12 milyon euro'luk yükü sırtlanıp, oyuncuların sözleşme fesihlerinin önüne geçildiğini ve kulübü büyük bir yıkımdan kurtardıklarını ifade etti. Mustafa Ergün, transfer tahtasını açmak için sadece 2 bin koltuğun daha satılmasına ihtiyaç duyduklarını, bununla birlikte en az 3 veya 4 önemli takviye yapacaklarının müjdesini verdi.