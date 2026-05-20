Abdullah Sultanoğlu vefat etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün 16 Yaş Altı Futbol Akademi oyuncusu Abdullah Sultanoğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Keçiörengücü de dün bir başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 06:50
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün 16 Yaş Altı Futbol Akademi oyuncusu Abdullah Sultanoğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Keçiörengücü de dün bir başsağlığı mesajı yayımladı.