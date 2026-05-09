Play-Off’ta ilk maç 11 Mayıs’ta

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 06:50
Trendyol 1. Lig playoff 2. turunda Bodrum ile Çorum, Süper Lig'e çıkmak için iki ayaklı turda karşı karşıya gelecek. İlk maç 11 Mayıs Pazartesi Bodrum 'da rövanş ise 15 Mayıs Cuma günü Çorum'da oynanacak. Tur atlayan takım play-off finalinde Esenler Erokspor ile oynayacak.