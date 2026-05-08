Amed yeniden yapılanacak

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
Trendyol 1'inci Lig'i ikinci sırada tamamlayıp Süper Lig'e adını yazdıran Amed Sportif Faaliyetler, tarihinde ilk kez mücadele edeceği lig için kadrosunu güçlendirecek. Başkan Nahit Eren, "Süper Lig, üst düzey bir organizasyon. Süper Lig'in ağırlığını kaldıracak futbolcu kalitesi ve kadro genişliği açısından yeni bir yapılanmaya gitmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.