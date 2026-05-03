03 Mayıs 2026
Galatasaray forması da giyen ve 2018-19'da 30 golle gol kralı olan Amed'in 34 yaşındaki Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, mesaj gönderdi. Diagne, "Süper Lig'e geleceğim ve 30 gollük rekorumu kıracağım. Bekle beni Süper Lig. 30 gol rekorunu kırmaya geliyorum" diye iddialı konuştu. Diagne, 1. Lig'de Amed'de oynadığı 36 maçta attığı 29 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.