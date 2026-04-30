Yeni stat müjdesi

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü ve Abdurrahim Fırat, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Ankara'da bir araya geldi. Milletvekilleri, Erzurum'da yapılması planlanan stadyumun ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu. Selami Altınok, "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ettik. Erzurum'un gençliği, sporu ve geleceği için son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Stadyum, yüzme havuzu ve spor salonu yatırımlarımızın aynı anda ihaleye çıkarılması karara bağlandı" dedi.