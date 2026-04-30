Er: 5-6 transfer yapacağız

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, başarının sırrını "aile ortamı ve disiplin" olarak tanımladı. Yönetimle prensipte anlaştıklarını müjdeleyen Er, kampa tam kadro gitme hedeflerini vurgulayarak, "İlk etapta oyun planımıza uygun 5-6 net katkı koyacak oyuncu transfer edeceğiz" ifadelerini kullandı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
