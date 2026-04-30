Dev karnaval

Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Erzurumspor FK'nın şampiyonluk kutlamalarında coşku tavan yaptı. Kutlamalar kapsamında Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinden üstü açık otobüsle çıkan futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri şehir turu attı. Takım otobüsüne taraftarlar da konvoylarla eşlik etti. Ellerinde bayraklar, havai fişek ve meşalelerle sokakları dolduran taraftarlar, takıma sevgi gösterisinde bulundu.

KUPAYI KALDIRDI

Süper Lig'e çıkarak 5 yıllık hasrete son veren Dadaşlar, şehir turunun ardından Erzurum Miting ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı. Tek tek alan gelen futbolcular ve teknik heyet alana çıktı ve taraftarı selamladı. Ardından tüm takım ve taraftarları "Şampiyon Erzurumspor" tezahüratı yaptı. Kutlamalar kapsamında Erzurumlu sanatçı Merve Özbey konser verdi.

TARİHİ BİR ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI GERÇEKLEŞTİ

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, "Bütün takımıma, bütün oyuncularıma, hocama ve teknik ekibine büyük Erzurum taraftarına bu şampiyonluk çok yakıştı. Tebrik ediyorum. Erzurum tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bugün Erzurumspor'un bayramı. Kupa törenimiz olağanüstü güzel geçti. Tarihi bir şampiyonluk kutlaması oldu" dedi.

KUPAYI OTYAKMAZ VERDİ

Erzurum'a şampiyonluk kupasını TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz verdi. Otyakmaz, tüm Erzurumspor camiasına tebrik etti.