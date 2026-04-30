Amed, Süper Lig için gün sayıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig için Iğdır deplasmanında ter dökecek. Amed ile 2. sıra için çekiştiği Esenler Erokspor'u Diyarbakır'da oynadığı maçta 2-1 yenmiş, İstanbul'daki maç ise 1-1 sona ermişti. Amed, Iğdır FK maçından galibiyetle ayrılırsa rakibinin alacağı sonuca bakmaksızın Süper Lig'e yazdıracak.
Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig için Iğdır deplasmanında ter dökecek. Amed ile 2. sıra için çekiştiği Esenler Erokspor'u Diyarbakır'da oynadığı maçta 2-1 yenmiş, İstanbul'daki maç ise 1-1 sona ermişti. Amed, Iğdır FK maçından galibiyetle ayrılırsa rakibinin alacağı sonuca bakmaksızın Süper Lig'e yazdıracak.