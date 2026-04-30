1. lig play-off finali Konya’da

TFF, 1’inci Lig play-off final müsabakası 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya B.B. Stadyumu’nda oynanacağını duyurdu
Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
Konya, Süper Lig'e çıkma yolunda oynanacak 1'inci Lig play-off final müsabakasına ev sahipliği yapacak. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Trendyol 1'inci Lig Play-Off Final müsabakası, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 22 Mayıs Cuma günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi ise 24 Mayıs Pazar günü olarak değiştirilmiştir. ''