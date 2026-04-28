Gözler 1. Lig’de

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 06:50
Trendyol 1.Lig'den Süper Lig'e yükselecek son ekip ile play-off'ta yoluna devam edecek son takım, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla belli olacak. Erzurumspor'un daha önce Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'de, doğrudan Süper Lig'e yükselecek 2. takım olmak için iddialarını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor son haftaya aynı puanla girdi.