Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig

Serik’e 4 gollü teselli

1. Lig’e veda eden Serikspor evinde konuk ettiği 19. sıradaki Hatayspor’u Gökhan, Anıl, Nalepa ve Sadygov’un golleriyle 4-2 yenerek teselli buldu

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 06:50
Serik'e 4 gollü teselli

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Serikspor, geriye düştüğü maçta Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Hatayspor'da Yunus Azrak 45+2'deki golüyle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. İlk yarı konuk ekip Hatayspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Serikspor, 51'inci dakikada Sami Gökhan Altıparmak ile beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

SON ANLARDA AÇILDI

67'nci dakika Ensar Arslan'ın golüyle Hatayspor, 2-1 öne geçti. 79'uncu dakikada Anıl Koç ile yeniden beraberliği sağlayan Serikspor, 85. dakikada Michal Nalepa ve 90. dakikada Sadygov'un golüyle maçı 4-2 kazandı. Trendyol 1. Lig'in son hafta müsabakalarında Serikspor, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor ise kendi sahasında Vanspor ile karşılaşacak.

