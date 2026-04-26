Serik’e 4 gollü teselli

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Serikspor, geriye düştüğü maçta Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Hatayspor'da Yunus Azrak 45+2'deki golüyle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. İlk yarı konuk ekip Hatayspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Serikspor, 51'inci dakikada Sami Gökhan Altıparmak ile beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

SON ANLARDA AÇILDI

67'nci dakika Ensar Arslan'ın golüyle Hatayspor, 2-1 öne geçti. 79'uncu dakikada Anıl Koç ile yeniden beraberliği sağlayan Serikspor, 85. dakikada Michal Nalepa ve 90. dakikada Sadygov'un golüyle maçı 4-2 kazandı. Trendyol 1. Lig'in son hafta müsabakalarında Serikspor, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor ise kendi sahasında Vanspor ile karşılaşacak.