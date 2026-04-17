Erzurumspor'a hazırlık

Trendyol 1. Lig'de son 3 haftaya lider giren Erzurumspor, pazar günü Bodrum deplasmanında Trendyol Süper Lig ateşini yakmaya hazırlanıyor. İlk iki takımın direkt Süper Lig'e yükseleceği Trendyol 1. Lig'de 3. sırada bulunan Esenler Erokspor'la arasında 8 puan fark bulunan Dadaşlar, Ege ekibinden 1 puan alması halinde bitime 2 hafta kala Trendyol Süper Lig'e adını yazdıracak.

Şampiyonluk için geri sayıma geçen mavi-beyazlılarda taraftarlar, pazar günkü kritik karşılaşmaya kilitlendi. Erzurum ekibi, Bodrum karşısında istediğini alarak Süper Lig kutlamasını Ege'den başlatmanın planlarını yapıyor.

Şampiyonluk havasına giren şehirde de cadde ve sokaklar mavi-beyaz bayraklarla süslenirken, pazar günü gelecek Süper Lig müjdesi sonrasında büyük bir kutlama hazırlığı yapılıyor.