Süper Lig’e çıkacağız

TFF 1. Lig'de 2. sıradaki Amedspor'un başkanı Nahit Eren, "Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza inanıyoruz. Yönetim kurulumuz, kentimiz, bölgemiz ve bütün insanlarımız Amedspor'un bu yıl Süper Lig'e çıkacağına inanıyor" dedi.
16 Nisan 2026 06:50
