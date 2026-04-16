8 milyon beklentisi

Ankara Keçiörengücü'nün Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın olası bir transfer durumunda kulüplerinin yüzde 20 pay hakkı bulunduğunu hatırlattı. "30-40 milyon euro bandında bir transfer olursa yaklaşık 8 milyon euro payımız olur" diyen Tahiroğlu, şu ana kadar Galatasaray'dan kendilerine bu konuda herhangi bir dönüş olmadığını, kulübün transfer niyeti olmadığını belirtti.

MİRAÇ ŞİMŞEK TRANSFERİ

Başkan Tahiroğlu, genç oyuncu Miraç Şimşek'in menajeri aracılığıyla kadrolarına kattıklarını, ardından Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderdiklerini söyledi. Yetiştirme bedeli konusunda normalde 5-7 milyon lira seviyesinde bir rakam beklerken yaklaşık 1 milyon lira üzerinde anlaşma sağladıklarını belirten Tahiroğlu, "Oyuncunun ayrılmak istemesi halinde her iki kulübün de menfaati doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.