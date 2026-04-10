Sakaryaspor’da moraller bozuk

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda direkt rakibi Ümraniyespor'a 2-0 mağlup olan düşme hattındaki Sakaryaspor'un ligde kalma umutları azaldı.
Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 06:50
20 takımın yer aldığı ve 4 ekibin düşeceği ligde Tatangalar, 34. haftada 39 puanlı 16. sıradaki Ümraniyespor'la deplasmanda 6 puanlık maça çıktı. Rakibine 2-0 mağlup olarak ligde kalma yolunda ağır darbe alan yeşilsiyahlıların hem rakibiyle puan farkı 9'a çıktı hem de ligin ilk devresindeki maçta 1-1 berabere kalmasından dolayı ikili averajı da kaybetti. Sakarya ligde kalma şansını zora soktu.