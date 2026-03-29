Gökdeniz için geri sayım

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
Trendyol 1'inci Lig'de milli araya 57 puanla 5'inci sırada giren Bodrum Futbol Kulübü'nde aylardır sahalardan uzak kalan hücum oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar geri sayıma geçti. Bahis soruşturması sonucunda ceza alan ve sakatlıklarla boğuşan 24 yaşındaki futbolcunun aradan sonra iç sahada oynanacak Ümraniyespor müsabakasında kadroda olacağı ifade edildi. Bu sezon sadece 6 resmi maça çıkan Gökdeniz 1 gol kaydetti.