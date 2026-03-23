Amed zorlanmadı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Amed SK, deplasmanda Hatayspor'u konuk ettiği Fuat Tosyalı Stadı'nda 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Maça etkili başlayan Diyarbakır ekibi, 10. dakikada Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren Amed SK, 24. dakikada Daniel Moreno'nun şık vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 58. dakikada Florent Hassani'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. Bu galibiyetle puanını 67'ye yükselten Amed SK, gelecek hafta evinde Boluspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise deplasmanda Pendikspor'la karşı karşıya gelecek.