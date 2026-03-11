Manisa’dan gol şov

1. Lig'de play-off’u hedefleyen Manisa FK, alt taraftan kurtulmak isteyen Sarıyer’i ağırladı. 47. dakikada Cissokho’nun kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Ege ekibi, rakibini 3-0 yenerek gövde gösterisi yaptı. Siyah-beyazlılar 2 maç sonra kazanırken, 2’de sıfır çeken Sarıyer’in galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
