Ziraat Türkiye Kupası
Dadaş gole boğdu

Dadaş gole boğdu

Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği Manisa FK’yı Eren Tozlu’nun hat-trick yaptığı maçta tarihi bir skorla devirdi. Rakibini 8-1 mağlup eden Dadaşlar ligde üst üste 12. galibiyetini aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
Dadaş gole boğdu

Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükselme yolunda rakiplerine gözdağı vermeye devam ediyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan Trendyol 1. Lig 28. hafta mücadelesinde Manisa FK'yı konuk eden mavi-beyazlılar, müsabakayı tarihi bir skorla 8-1 mağlup etti. Mavi beyazlılar, rakibi karşısında aldığı tarihi galibiyetle birlikte 1. Lig'deki üst üste kazanma serisini 12 maça çıkardı. Puanını 63'e yükselten Erzurumspor liderliğini sürdürdü.

EREN'DEN FUTBOL RESİTALİ

Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller 4, 8 ve 20. dakikalarda Eren Tozlu, 28. dakikada Martin Rodriguez, 45+1. dakikada Sefa Akgün, 75. dakikada Cheikne Sylla, 83. dakikada Fernando ve 89. dakikada Adem Eren Kabak'tan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 73. dakikada Jonathan Lindseth attı. Gelecek hafta Erzurum, deplasmanda Ümraniye ile Manisa Sarıyer'i konuk edecek.

ÜÇ PUAN ÖNEMLİ

Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Güzel ve önemli bir galibiyet aldık. 1-0'da da 8-1'de de 3 puan alıyorsunuz. Ama farklı oyuncuların gol ve asist katkısı vermesi oyuncularımız açısından bizi mutlu ediyor" dedi.

