Parola çifte zafer!

Trendyol 1. Lig temsilcisi Bodrum FK, 3 gün içinde 2 maça çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda bu akşam Iğdır FK'yı konuk edecek olan yeşil-beyazlılar, pazar günü saat 20.00'de ligde zirve mücadelesi veren alan Esenler Erokspor'la kendi evinde karşılaşacak. Kupada henüz puanı olmayan Ege temsilcisi, iki karşılaşmadan da zaferle ayrılmayı planlıyor. Bodrum FK Antrenörü Adem Koçak, "Önümüzde Iğdır FK ile oynayacağımız kupa maçı var. Bodrum sahaya her zaman kazanmak için çıkar" şeklinde konuştu.

LİGİN BOYU KISALDI

Taraftarları önünde kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Adem Koçak sözlerini şöyle sürdürdü: "Ligin boyu kısaldı, her karşılaşma önemli. Özellikle kendi hesaplarımızı yaptığımızda, kendi evimizde oynayacağımız karşılaşmaların çok önem kazandığını düşünüyoruz. Esenler Erokspor gerçekten iyi bir takım. Ama söylediğim gibi, Bodrum FK sahaya kazanmak için çıkıyor. Stoperimiz İsmail ligdeki maçta olmayacak, kalecimiz Diogo Sousa'nın durumu maç saatinde belli olacak."

BODRUM'UN GOL UMUDU SEFERI

Trendyol 1. Lig'de üst sıralardan kopmak istemeyen Bodrum FK'nın zorlu sınavlar öncesinde en büyük kozu Taulant Seferi olacak. Ligde 4 maçtır fileleri havalandıramayan Arnavut santrfor, suskunluğunu bozmayı hedefliyor. Bu sezon yeşil-beyazlı forma altında 27 maçta süre alan 29 yaşındaki futbolcu, 13 kez ağları havalandırdı. 6 da asist yapan Seferi toplam 19 gole direkt etki etti.