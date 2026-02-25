CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Kayıp Sakarya

Kayıp Sakarya

Sakaryaspor galibiyeti unuttu. Yeşil-siyahlılar, 1 Lig'de çıktığı son 10 maçta 2 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı ve küme düşme hattına geriledi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Kayıp Sakarya

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'da kötü gidişat devam ediyor. Yeşil-siyahlı takım, 27. haftada Sivasspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Tatangalar, ligde 10 maçtır galip gelemiyor. Sakaryaspor 10 maçta 8 yenilgi yaşarken, 2 beraberlik aldı. Sakarya ekibinin son galibiyeti 15 Aralık 2025 tarihinde Hatayspor'a karşı 3-0'lık skorla geldi ve 2026 yılında henüz galibiyet alınamadı. Sakarya'da galibiyet hasreti 2.5 aya çıktı.

18. SIRADA

Arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından küme düşme hattına inerek 18. sıraya kadar gerileyen Sakaryaspor, sıkıntılı bir sürece girdi. Son 16 maçta 1 kez kazanabilen ve 24 puanda kalan yeşil-siyahlıların ligde 11 maçı bulunuyor. Sakarya temsilcisi, söz konusu 10 maçta 3 gol attı, kalesinde 18 gol gördü. Averaj anlamında da gerileyen yeşil-siyahlı takım, 1 Mart Pazar günü saat 20.00'de Sarıyer'i konuk edecek.

LİGDE KALACAĞIZ

Hakan Kutlu'nun ayrılmasından sonra görevi devralan Mustafa Dalcı, Sakaryaspor'daki ilk maçında üzüntü yaşadı. Dalcı, Sivasspor deplasmanında 4-1'lik yenilgi yaşadı. Mustafa Dalcı, yaptığı açıklamada, "Sakaryaspor büyük camia, sezon sonunda ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.

CANER ERKİN'E TEPKI

Sakaryaspor'da bu sezon dördüncü kez kırmızı kart gören Caner Erkin, takımını kritik süreçte yalnız bırakacak. Bu sezon kırmızı kartlarla gündeme gelen 36 yaşındaki futbolcu Sivas'ta da sıkıntı yaşadı. Sakaryaspor'un takım kaptanı olan Caner, Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kartla gündeme geldi. Öte yandan yeşil-siyahlı taraftarlar önceki gün deneyimli futbolcuya havalimanında tezahüratlar ve alkışlarla tepki gösterdi.

DİĞER
