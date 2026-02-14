Zafer Bolu Beyi’nin

Boluspor, evinde konuk ettiği Hatayspor'u dün net bir skorla mağlup etti ve play-off iddiasını sürdürdü. Taraftarının önünde maça oldukça iyi başlayan kırmızı beyazlılar, aradığı golü 45'te Barış Alıcı ile buldu. İkinci yarıda ise Doğancan Davas biri penaltıdan olmak üzere iki gol attı. Hatay, 90+5'te Ensar maçın skorunu ilan etti: 3-1. Bolu Beyi, üç puanı üç golle almış oldu.