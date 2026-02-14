CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Zafer Bolu Beyi'nin

Zafer Bolu Beyi’nin

Boluspor seyircisi önünde konuk ettiği Hatayspor’u rahat geçti... Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; Barış Alıcı ve Doğan Davas (2) kaydetti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Zafer Bolu Beyi’nin

Boluspor, evinde konuk ettiği Hatayspor'u dün net bir skorla mağlup etti ve play-off iddiasını sürdürdü. Taraftarının önünde maça oldukça iyi başlayan kırmızı beyazlılar, aradığı golü 45'te Barış Alıcı ile buldu. İkinci yarıda ise Doğancan Davas biri penaltıdan olmak üzere iki gol attı. Hatay, 90+5'te Ensar maçın skorunu ilan etti: 3-1. Bolu Beyi, üç puanı üç golle almış oldu.

