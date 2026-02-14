Esenler koltuğu kaptı

Hocası istifa eden Manisa FK'yı konuk eden Esenler Erokspor, 3 puanı 3 golle aldı: 3-1. Seyircisi önünde erken bir golle geriye düşen İstanbul temsilcisi, çabuk reaksiyon göstererek Kayode ile skoru eşitledi. İkinci yarıda Kayode ve Faye ile gol daha bulan Esenler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Haftaya İstanbulspor ile derbi mücadelesinde karşılaşacaklar.