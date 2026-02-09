CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bodrum coştu

Bodrum coştu

Bodrum FK, Adana Demirspor deplasmanında gol olup yağdı. Üst üst 3. galibiyetini alan yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Arlind Ajeti (2), Ali Habeşoğlu (2) ve Seferi kaydetti

09 Şubat 2026 Pazartesi
Bodrum coştu

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Bodrum FK, Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ege temsilcisi, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibine karşı üstün bir performans sergileyerek farklı bir galibiyet elde etti. Konuk ekibin galibiyet gollerini 11 ve 43. dakikalarda Ajeti, 45+1 ve 69. dakikalarda Ali Habeşoğlu, 76. dakikada Seferi kaydetti.

İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

Bodrum FK, maç boyunca etkili oyunuyla Adana D.S. savunmasını zor anlar yaşattı ve en az attığı kadar kaçırdı. Bu sonuçla Bodrum FK puanını 42''ye yükselterek zirve yarışındaki iddiasına devam etti. -28 puanla haftayı kapatan Adana ekibi ligdeki zor günlerini sürdürdü. Gelecek hafta Adana Demir Spor, Erzurum'u konuk edecek. Bodrum ise Keçiören'i ağırlayacak.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz "Bizim için çok güzel bir 3 hafta oldu, 9 puan aldık. Yeniden ligin üst sıralarına tırmandık. Geçici bir süre başarısız bir dönemimiz vardı. Bunu atlattık. Önümüzdeki hafta çok zor bir Keçiören maçı var. Onda da galip gelip üst sıralardaki yerimizi biraz daha sağlamlaştırmak istiyoruz" dedi.

