Ziraat Türkiye Kupası
İstanbulspor-Van Spor FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbulspor-Van Spor FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile Van Spor FK karşı karşıya gelecek. 21 puanla düşme hattının üzerinde yer alan iki takım da kritik maçı kazanarak, üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen İstanbulspor son 3 lig maçını da kazanırken, Van Spor FK ise son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Futbolseverler özellikle, "İstanbulspor-Van Spor FK maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, İstanbulspor-Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 07:17
İstanbulspor-Van Spor FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbulspor-Van Spor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta mücadelesi, İstanbulspor ile Van Spor FK arasında oynanacak kritik karşılaşmayla futbolseverlerin karşısına çıkacak. Ligde 21 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan iki ekip de bu önemli randevuyu kazanarak rahat bir nefes almayı ve üst sıralara doğru ilerlemeyi amaçlıyor. Ev sahibi İstanbulspor, ligde çıktığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak taraftarı önünde bu çıkışı sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Van Spor FK cephesi ise son 5 karşılaşmada yalnızca 1 beraberlik alırken, 4 mağlubiyetin ardından deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla toparlanmayı hedefliyor. Peki, İstanbulspor-Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR-VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 18. haftada oynanacak İstanbulspor-Van Spor FK maçı 21 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İSTANBULSPOR-VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak İstanbulspor-Van Spor FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSTANBULSPOR-VAN SPOR FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

