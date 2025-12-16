Van’dan suç duyurusu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Van Spor FK, pazar günün sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olurken ilk yarının 32'inci dakikasında İvan Cedric'in attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kırmızı siyahlılar dün yaptığı yazılı açıklamada, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü olarak, VAR hakemi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Pozisyonda ofsayt görüntüsüs ekranlara yansıtılmamıştı.