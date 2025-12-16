CANLI SKOR ANA SAYFA
Van'dan suç duyurusu

Van’dan suç duyurusu

Van Spor FK, pazar günün sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olurken ilk yarının 32'inci dakikasında İvan Cedric'in attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 06:50
Van’dan suç duyurusu

Van Spor FK, pazar günün sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olurken ilk yarının 32'inci dakikasında İvan Cedric'in attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kırmızı siyahlılar dün yaptığı yazılı açıklamada, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü olarak, VAR hakemi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Pozisyonda ofsayt görüntüsüs ekranlara yansıtılmamıştı.

