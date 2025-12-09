Sos veriyor

Son olarak göreve getirilen 48 yaşındaki Serhat Sütlü ile de istediği sonuçları alamayan yeşil-siyahlı ekip, geride kalan 16 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 19 puan topladı. Rakip filelere 28 gol gönderen Sakaryaspor, kalesinde ise 3'ü hükmen olmak üzere toplam 34 gol gördü. Yeşil-siyahlılar, ligin 17. haftasında sahasında ağırlayacağı Hatayspor'u yenerek hem moral depolamak hem de düşme hattından biraz daha uzaklaşmak istiyor.