Sos veriyor

Son olarak göreve getirilen 48 yaşındaki Serhat Sütlü ile de istediği sonuçları alamayan yeşil-siyahlı ekip, geride kalan 16 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 19 puan topladı. Rakip filelere 28 gol gönderen Sakaryaspor, kalesinde ise 3'ü hükmen olmak üzere toplam 34 gol gördü. Yeşil-siyahlılar, ligin 17. haftasında sahasında ağırlayacağı Hatayspor'u yenerek hem moral depolamak hem de düşme hattından biraz daha uzaklaşmak istiyor.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER