Sos veriyor

Ziraat Türkiye Kupası
10 yıl aradan sonra 1. Lig’e geri dönen Tatangalar, üç sezonda tam 10 farklı teknik direktörle çalıştı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:50
Son olarak göreve getirilen 48 yaşındaki Serhat Sütlü ile de istediği sonuçları alamayan yeşil-siyahlı ekip, geride kalan 16 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 19 puan topladı. Rakip filelere 28 gol gönderen Sakaryaspor, kalesinde ise 3'ü hükmen olmak üzere toplam 34 gol gördü. Yeşil-siyahlılar, ligin 17. haftasında sahasında ağırlayacağı Hatayspor'u yenerek hem moral depolamak hem de düşme hattından biraz daha uzaklaşmak istiyor.

