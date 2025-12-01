3 puan Yiğido’nun

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibine galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada penaltıdan Yusuf Cihat Çelik kaydetti. Boluspor forması giyen Türker Dırdıroğu, 42. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Önümüzdeki hafta Sivasspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Boluspor, Erzurumspor'u konuk edecek.

