3 puan Yiğido’nun

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibine galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada penaltıdan Yusuf Cihat Çelik kaydetti. Boluspor forması giyen Türker Dırdıroğu, 42. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Önümüzdeki hafta Sivasspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Boluspor, Erzurumspor'u konuk edecek.
