Sahne liderin

1.Lig'de 15'inci haftanın perdesi açılıyor. Sahneye çıkan takımlardan biri de lider Pendikspor... Geçtiğimiz hafta Hatayspor'u deplasmanda tek golle geçen İstanbul ekibi, Bodrum'un Ümraniye'ye kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturmuştu. Ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çeken kırmızı-beyazlılar, bu hafta evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Tek hedef; sahadan üç puanla ayrılmak.

GOL SÖZÜ VERDİ

Pendikspor, taraftarının önünde alacağı galibiyetle hem serisini üç maça çıkarmak hem de haftayı lider kapatmak istiyor. Sakat veya cezalısı bulunmayan Pendik'te gözler son 4 maçta üç gol kaydeden Jamaikalı forvet Jonson-Clarke Harris'in üzerinde olacak. Teknik direktör Uğur Uçar'ın çok güvendiği 31 yaşındaki oyuncu, yine gol sözü verdi. Jamaikalı Harris'in "Gol atmaya bu maçta da devam edeceğim. Merak etmeyin" dediği öğrenildi.

Pendikspor, bu sezonki ilk ve tek yenilgisini 14 Eylül'deki Amed maçında aldı.