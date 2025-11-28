CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sahne liderin

Sahne liderin

Geçen hafta zirveye kurulan Pendikspor, Manisa’yı konuk ediyor. Hedef; sahadan üç puanla ayrılıp, zirveyi bırakmamak

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sahne liderin

1.Lig'de 15'inci haftanın perdesi açılıyor. Sahneye çıkan takımlardan biri de lider Pendikspor... Geçtiğimiz hafta Hatayspor'u deplasmanda tek golle geçen İstanbul ekibi, Bodrum'un Ümraniye'ye kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturmuştu. Ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çeken kırmızı-beyazlılar, bu hafta evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Tek hedef; sahadan üç puanla ayrılmak.

GOL SÖZÜ VERDİ

Pendikspor, taraftarının önünde alacağı galibiyetle hem serisini üç maça çıkarmak hem de haftayı lider kapatmak istiyor. Sakat veya cezalısı bulunmayan Pendik'te gözler son 4 maçta üç gol kaydeden Jamaikalı forvet Jonson-Clarke Harris'in üzerinde olacak. Teknik direktör Uğur Uçar'ın çok güvendiği 31 yaşındaki oyuncu, yine gol sözü verdi. Jamaikalı Harris'in "Gol atmaya bu maçta da devam edeceğim. Merak etmeyin" dediği öğrenildi.

Pendikspor, bu sezonki ilk ve tek yenilgisini 14 Eylül'deki Amed maçında aldı.

Türk Telekom reklam
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
İmamoğlu Suç Örgütü'nün Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya rüşvet rotası
Özbek'ten Buruk'a moral!
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! 01:23
F.Bahçe evinde berabere kaldı! F.Bahçe evinde berabere kaldı! 01:18
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri! Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri! 01:18
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 01:18
F.Bahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi sıralaması F.Bahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi sıralaması 01:18
F.Bahçe'nin kasasına giren rakam belli oldu! F.Bahçe'nin kasasına giren rakam belli oldu! 01:18
Daha Eski
Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti 01:18
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları! İşte F.Bahçe'nin kalan maçları! 01:18
G.Saray'dan TFF'ye Ederson tepkisi! G.Saray'dan TFF'ye Ederson tepkisi! 01:18
F.Bahçe 10 kişi! F.Bahçe 10 kişi! 01:18
12 Dev Adam galibiyetle başladı! 12 Dev Adam galibiyetle başladı! 01:18
F.Bahçe'de sakatlık! Devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık! Devam edemedi 01:17